Σάκκαρη: «Ο δυσκολότερος αγώνας μου εδώ και καιρό» (vid)

Οι on court δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μετά τη νίκη επί της Ναβάρο.

Πανευτυχής που βγήκε νικήτρια από άλλο ένα ματς στο οποίο ήταν με τη πλάτη στον τοίχο, ήταν η Μαρία Σάκκαρη.

Μετά τη νίκη της επί της Ναβάρο, δήλωσε στον ρεπόρτερ του αγωνιστικού χώρου:

«Αυτός ήταν ο δυσκολότερος αγώνας που έδωσα τον τελευταίο καιρό. Η Εμμα είναι μια απίθανη παίκτρια και μια πολύ καλή κοπέλα. Είχα τη δυνατότητα να τη γνωρίσω καλύτερα τις τελευταίες μέρες. Παίζει εκπληκτικά και είναι μια τεράστια νίκη για μένα, είμαι πολύ χαρούμενη που βρήκα τρόπο να κερδίσω αυτόν τον αγώνα σήμερα", είπε η Σάκκαρη στις δηλώσεις που έκανε από το court, αμέσως μετά την επικράτησή της επί της Ναβάρο στην τρίωρη μάχη τους για τα προημιτελικά του Indian Wells.

«Προφανώς αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, αντιμετώπισα εκπληκτικές παίκτριες αυτή την εβδομάδα. Είμαι απλά πολύ χαρούμενη που έδωσα στον εαυτό μου μια ακόμα ευκαιρία αύριο. Σας είχα πει ότι θέλω να μείνω εδώ όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ είμαστε, μια μέρα ακόμα στο Paradise. Νιώθω πως παίζω και πάλι πολύ καλό τένις και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκω τρόπους να κερδίζω αγώνες» είπε ακόμη η Μαρία Σάκκαρη που σχολίασε και τον καιρό που ήταν ιδιαίτερα κρύος.

«Σιχαίνομαι το κρύο, προέρχομαι από την Ελλάδα και εκεί ήμουν συνηθισμένη να παίζω σε πολύ ζεστές συνθήκες. Γι' αυτό προτιμώ να παίζω και τη μέρα εδώ, όση περισσότερη ζέστη έχει τόσο το καλύτερο για το παιχνίδι μου. Έπρεπε να αποδεχτώ το γεγονός ότι είχε δυνατό άνεμο και έκανε κρύο, είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Ήταν πολύ δύσκολο σήμερα από κάθε άποψη, μια από τις δυσκολότερες μέρες και ένας από τους δυσκολότερους αγώνες» σχολίασε.

Maria Sakkari after beating Emma Navarro at Indian Wells:



“That was the toughest match I’ve played in a while. Emma is an incredible player. She’s a very nice girl. I got to meet her the last few days. She’s been playing amazing. It’s a huge win for me. I’m very happy I found a… pic.twitter.com/Nkz1Y5tL7t