Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή σε ένα ματς τριών ωρών και με 5-7, 6-2, 6-4, άφησε εκτός την Εμα Ναβάρο, για τον τρίτο της συνεχόμενο ημιτελικό στο Ιντιαν Γουέλς.

H Μαρία Σάκκαρη είναι ξανά στα ημιτελικά του Ιντιαν Γουέλς!

Μετά από ένα απόλυτο θρίλερ 3 ωρών, έκαμψε την εξαιρετική Εμα Ναβάρο με 2-1 σετ (5-7, 6-2, 6-4) και τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 03:00 ώρα Ελλάδος, θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ!

PERFECT @mariasakkari fights past Navarro 5-7, 6-2, 6-4 in a late night battle and reaches her 10th WTA 1000 semifinal!



#TennisParadise pic.twitter.com/h3hJr1UgMi — wta (@WTA) March 15, 2024

Σε ένα παιχνίδι που βελτίωσε το σερβίς της σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, είχε πολλά λάθη (όπως και η αντίπαλός της), ενώ πάσχιζε να κλείσει κρίσιμα games (χαρακτηριστικά στο δεύτερο σετ χρειάστηκε 8 set points). Παρ' όλα αυτά, η επιμονή και η υπομονή της, αλλά κυρίως το καθαρό μυαλό της (που συνήθως δεν είχε σε ανάλογες καταστάσεις), την βοήθησαν να γυρίσει και αυτό το ματς και για τρίτη συνεχόμενη σεζόν να την φέρουν στα ημιτελικά και παράλληλα, πίσω στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης.

Είχε δύο άσους, έξι διπλά λάθη, 70% κερδισμένο πρώτο σερβίς και 44% στο δεύτερο, μαζί με 5/17 κερδισμένα break points.

O αυριανός ημιτελικός, θα είναι ο 10ος της Μαρίας σε 1000αρι τουρνουά.

Το ματς

Αμφότερες άρχισαν με κερδισμένα game, με την Μαρία στο 1-1 να βρίσκει και break point, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύτηκε



Με το 2-1 σε βάρος της, η Μαρία αποφάσισε να παίξει πιο επιθετικά και ανάγκασε σε λάθη τη Ναβάρο για το 2-2. Ιδια η εικόνα στη συνέχεια, όπου και οι δύο δυσκολεύονταν να κλείσουν τα service game τους, αλλά τα κατάφεραν.

Στο 3-3, ήρθε το πρώτο break στο ματς και ήταν της Σάκκαρη. Με αρκετή υπομονή, τελείωσε το game με δύο winners και πήρε προβάδισμα με 4-3, όμως η χαρά δεν κράτησε πολύ, αφού η Ναβάρο αμέσως απάντησε με break για το 4-4.

Η Αμερικανίδα έστειλε την Σάκκαρη να σερβίρει για την παραμονή της στο σετ, όπως έγινε, για το 5-5.

STOP. SCROLLING. WATCH. THIS



Emma Navarro is firing on all cylinders! #TennisParadise pic.twitter.com/Jc9VRuZbyi — wta (@WTA) March 15, 2024

Στο υπέρ της 6-5, η Μαρία της έδωσε ευκαιρία για set point και το Νο23 του κόσμου την εκμεταλλεύτηκε με έναν winner στην ευθεία, για να πάρει με 7-5 το σετ και να σερβίρει και πρώτη στο δεύτερο.

Στην έναρξη του δεύτερου σετ, η Σάκκαρη άρχισε με break καθώς εκμεταλλεύτηκε την 4η ευκαιρία που βρήκε στο game για να σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της.

Αφού έκανε το 2-0 με love game, ήρθε και το 3-0 με δεύτερο break, στο οποίο βοήθησε και η ταινία στο φιλέ, αφού άλλαξε τη ροή του πόντου και η Ναβάρο σε άμυνα, έδωσε εύκολο χτύπημα στην Σάκκαρη

Στο σερβίς της η Μαρία προηγήθηκε με 40-0, αλλά για να φτάσει στο 4-0, χρειάστηκε να ξεπεράσει 9 ισοπαλίες και 4 break point της αντιπάλου της, σε ένα πολύ ψυχοφθόρο game.

Αμέσως μετά έφτασε σε τριπλο break point (0-40), όμως τα έσβησε εύκολα η Αμερικανίδα και μείωσε σε 4-1 στη συνέχεια.

Το 5-1 ήρθε εύκολα για την Μαρία η οποία είχε αμέσως μετά δύο set point τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα στο δεύτερο είχε εύκολο σμας να τελειώσει το σετ, αλλά σημάδεψε το φιλέ. Η Ναβάρο δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και μείωσε σε 5-2.

Στο σερβίς της Μαρίας παίχτηκε το απόλυτο θρίλερ. Εχασε αρχικά 5 σετ πόιντ, γλίτωσε 5 break point και με μία λόμπα στην 10η ισοπαλία, κατάφερε να τελειώσει το game και να πάρει το σετ με 6-2.

Με break άρχισε και το τρίτο σετ η Σάκκαρη, που στην δεύτερη προσπάθεια που είχε, έβγαλε winner στη διαγώνιο.

Αφού έκανε το 2-0, είδε την Ναβάρο να μειώνει στο σερβίς της και στην συνέχεια να την ισοφαρίζει, παίρνοντας πίσω το break και στη συνέχεια πέρασε και μπροστά 3-2.

Just look at the sidespin on this



Emma Navarro | #TennisParadise pic.twitter.com/n0VlEgvWPy — wta (@WTA) March 15, 2024

Το σερβίς της Μαρίας έφερε το 3-3 και στη συνέχεια με love game ισοφάρισε εκ νέου (15-15).

Στο 4-4 η Ναβάρο με δύο λάθη της έδωσε πολύ κρίσιμα break point στην Μαρία, και η Αμερικανίδα με χαμένο μπάκχαντ της έδωσε το προβάδισμα με 5-4 και την ευκαιρία να σερβίρει για να κλείσει το ματς. Τα κατάφερε με την δεύτερη προσπάθεια και έκλεισε θέση στα ημιτελικά.