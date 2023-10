Ανετα η Σαμπαλένκα, αποκλείστηκαν Βοντρούσοβα και Χαντάντ Μάια

Σε μόλις 67 λεπτά η Αρίνα Σαμπαλένκα απέκλεισε την Σοφία Κένιν, ενώ θύμα έκπληξης έπεσε η Βοντρούσοβα που αποκλείστηκε από την Καλίνινα, σε ένα αποτέλεσμα που ενδιαφέρει άμεσα και την Μαρία Σάκκαρη.

Η Σαμπαλένκα απώλεσε μόλις τρία σετ από την Κένιν (6-1, 6-2) σε ένα ματς που είχε 5 άσους και το απίστευτο 22/23 κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς!

Το Νο1 του κόσμου στα δικά της service games, έχασε μόλις 6 πόντους (11/16 σε δεύτερο σερβίς), ενώ οι συνολικοί πόντοι στον αγώνα ήταν 61-28!

First match as No.1, first win as No.1



Top seed @SabalenkaA powers through to the second round at the #ChinaOpen! pic.twitter.com/8rujhms3AQ