Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου στην Γουαδαλαχάρα κερδιζοντας με 7-5, 6-3 την Καρολάιν Ντολχάιντ

Τα κατάφερε!!! Η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε τον τίτλο στη Γουαδαλαχάρα!!!

Κέρδισε την Αμερικανίδα Καρολάιν Ντολχάιντ με 2-0 σετ (7-5, 6-3) και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της και πρώτο μετά από 4 χρόνια!

Η Αμερικανίδα μπήκε χωρίς άγχος παρά το ότι για πρώτη φορά έπαιζε σε τελικό και πίεσε αρκετά την Μαρία, τόσο με το φόρχαντ, όσο και με τα ανεβάσματά της στο φιλέ. Εκεί που έδειχνε χαμένο το πρώτο σετ, η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση, έκανε το break και το εις βάρος της 4-5, έγινε 7-5.

Στο δεύτερο επιβίωσε από ένα δύσκολο 5ο game και μετά αφού έκανε το break έφτασε στη νίκη. Λίγη σημασία έχουν τα στατιστικά σε μια τεράστια στιγμή για την Σάκκαρη η οποία μετά τα όσα πέρασε και την πίεση που ένιωσε μετά το US Open βρήκε τον τίτλο στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα.

Αντεξε στην πίεση η Σάκκαρη και πήρε το πρώτο σετ

Με την έναρξη του τελικού η Μαρία βρήκε break point από διπλό λάθος της Ντολχάιντ, ωστόσο έχασε μία επιστροφή και μετά η Αμερικανίδα βρήκε λύσεις με το φόρχαντ για να κάνει το 1-0.

Η Μαρία δυσκολεύτηκε κι αυτή να κλείσει το δικό της και τελικά το έκανε με δύο πόντους στους οποίους σημάδεψε πάνω στην αντίπαλό της. Αμέσως μετά βρήκε άλλες δύο ευκαιρίες για break και αυτή τη φορά τις εκμεταλλεύτηκε, για να πάρει προβάδισμα 2-1 και το σερβίς δικό της.

Το 3-1 για την Ελληνίδα ήρθε δύσκολα αφού ο Ντολχάιντ πίεσε με το φόρχαντ της, με την Αμερικανίδα αμέσως μετά να μειώνει σε 3-2, στο πιο εύκολο game του αγώνα ως αυτό το σημείο, καθώς η Σάκκαρη δεν είχε πετυχημένες επιστροφές.

Το ίδιο πρόβλημα είχε αμέσως μετά η Αμερικανίδα, με την Μαρία να διατηρεί αυτό το +2 στο σετ (4-2), με την Ντολχάιντ να μειώνει σε 4-3, παίζοντας πολύ επιθετικά στην βασική γραμμή, με την Σάκκαρη να μην μπορεί να βγάλει ορισμένες άμυνες.

Το break ήρθε αμέσως μετά για την Αμερικανίδα και μάλιστα με μηδέν, αφού διάβασε σωστά τα σερβίς της Σάκκαρη, έβγαλε καλές επιστροφές και όπου χρειάστηκε να αμυνθεί, το έκανε με επιτυχία, αναγκάζοντας σε λάθη την Μαρία.

Η Ντολχάιντ κράτησε το σερβίς της πιέζοντας πάνω στο φιλέ και η Σάκκαρη κλήθηκε ξαφνικά να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Το έκανε σχετικά εύκολα καθώς ένα αβίαστο της αντιπάλου της έφερε το 5-5. Εκεί η Μαρία ανέβασε το επίπεδό της και έκανε το break. Δύο διπλά λάθη της Ντολχάιντ (το ένα στον τελευταίο πόντο), ένας winner και μία σπουδαία επιστροφή, έφεραν το 6-5 και την ευκαιρία στην Μαρία να σερβίρει για το σετ.

Το έκανε, με την Ντολχάιντ να σημαδεύει στο φιλέ δύο συνεχόμενες φορές.

FUEGO



A standing ovation for @mariasakkari as she takes the first set 7-5 over Dolehide!#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/dhWYiF0CGH — wta (@WTA) September 24, 2023

Ο τίτλος στην Σάκκαρη και δάκρυα στο τέλος

Οπως και στο πρώτο σετ, έτσι και στο δεύτερο η Σάκκαρη ξεκίνησε έχοντας break point, όμως η Ντολχάιντ το έσβησε και έκανε το 1-0.

Ακολούθησαν δύο εύκολα service game και για τις δύο, με την Μαρία να δίνει break point στην αντίπαλό της με διπλό λάθος, όμως με πολύ κόπο κατάφερε να το σβήσει και να ισοφαρίσει τελικά σε 2-2. Αυτό της έδωσε και ψυχολογία και αμέσως ήρθε και ένα πολύ κρίσιμο break. H Σάκκαρη «διάβασε» τις δυσκολίες που είχε η Ντολχάιντ να επιστρέψει μπάλες στη ροή του πόντου όταν η Μαρία άλλαζε κατεύθυνση εντελώς ξαφνικά και το χρησιμοποίησε για να πάρει προβάδισμα με 3-2 και το σερβίς στα χέρια της.

Με love game έφτασε στο 4-2 και είχε break point για το 5-2, αλλά εκεί έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει πιο απλά τα πράγματα στον τελικό. Η Ντολχάιντ ανέβηκε στο φιλέ και είχε ανοιχτό πέρασμα στην ευθεία, αλλά σημάδεψε στο φιλέ η Μαρία.

Αφού γλίτωσε η Αμερικανίδα, κράτησε τελικά το σερβίς της για να μειώσει σε 4-3.

Στο σερβίς της Μαρίας, το 40-0 έγινε 40-40 από διπλό λάθος, όμως ένα λάθος της Ντολχάιντ και ένας άσος έφεραν το 5-3. Στο σερβίς της πήρε τον τίτλο και ξέσπασε σε κλάματα…