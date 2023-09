Λίγο πριν παίξει στον τελικό στη Γουαδαλαχάρα, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε τις αντιπάλους της για τον επόμενο αγώνα της στο Τόκιο.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη θα παίξει για τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της στο 1000άρι τουρνουά της Γουδαλαχάρα στο Μεξικό. Λίγες ώρες πριν από αυτό, έμαθε τις αντιπάλους της για το τουρνουά που θα αγωνιστεί στη συνέχεια, στο Tokyo Pan Pacific Open που θα διεξαχθεί στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Στο τουρνουά των 500 βαθμών, η Σάκκαρη θα παίξει ως το Νο4 του ταμπλό ενώ Ίγκα Σβιόντεκ, Τζέσικα Πεγκούλα και Έλενα Ριμπάκινα απασχολούν την πρώτη τριάδα. Η Σάκκαρη, που θα περνά με bye τον πρώτο γύρο, κληρώθηκε στο δεύτερο μισό μαζί με τις Πεγκούλα και Γκαρσία ενώ πρώτη της αντίπαλος θα είναι είτε η Πέτρα Μάρτιτς είτε κάποια από τις qualifiers. Εφ' όσον προχωρήσει, πιθανό είναι να συναντήσει ξανά την Καρολίν Γκαρσία, την οποία και πρόσφατα υποχρέωσε σε ήττα και την άφησε εκτός συνέχειας στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα ενώ αργότερα διασταυρώνεται με την Τζέσικα Πεγκούλα και, αν όλα συνεχίσουν καλά και φτάσει έως τον τελικό, πιθανό είναι να βρει μπροστά της και τις Σβιόντεκ και Ριμπάκινα.

Αναλυτικά η κλήρωση

Main draw in Tokyo (WTA 500), where Iga Swiatek, Jessica Pegula, Elena Rybakina and Maria Sakkari are the top seeds.



Tokyo is trialing performance byes. Two were allocated to Guadalajara semifinalists Caroline Garcia and Maria Sakkari, after their seeded positions were drawn. pic.twitter.com/FvwjSM96tM