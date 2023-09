O Φέντερερ έκανε Q&A στο Βανκούβερ μπροστά στο κοινό και δέχτηκε ερώτηση από τον… Ναδάλ

Ο Ραφαέλ Ναδάλ… στρίμωξε τον Ρότζερ Φέντερερ με μία ερώτησή του στην διάρκεια συνέντευξης του Ελβετού στο γήπεδο που φιλοξενείται το Laver Cup.

O Φέντερερ απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού που είτε ήταν στο στάδιο, είτε τις μετέφερε ηλεκτρονικά και του της εκφωνούσε ο Τζίμι Κούριερ.

Μία από αυτές έγινε με… βιντεοκλήση και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Ραφαέλ Ναδάλ. Ο Ισπανός ρώτησε τον Ρότζερ ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης στα… διπλά, κλείνοντάς του και το μάτι.

Ο Φέντερερ το έπαιξε ότι… δυσκολεύεται να απαντήσει και είπε: «Αρχικά πίστευα πως ήταν η γυναίκα μου, μέχρι που εμφανίστηκε αυτός ο τύπος. Οπότε… ναι, του το δίνω».

Ο κόσμος ξέσπασε σε γέλια, με τον Φέντερερ να θυμάται το διπλό που έπαιξαν πέρυσι στο Laver Cup, ματς με το οποίο ο θρύλος του τένις είπε αντίο στα court.

