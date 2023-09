Η Σάκκαρη χωρίς την ομάδα της στο Σαν Ντιέγκο, πώς σχολίασε την απόφαση για την Χάλεπ

Χωρίς τον Τομ Χιλ και το υπόλοιπο επιτελείο της πήγε για πρώτη φορά σε τουρνουά η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αναφέρθηκε με τα χειρότερα λόγια για τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι ντοπινγκ και τα whereabouts .

Θέλωντας να αποβάλει την πίεση που νιώθει η Μαρία Σάκκαρη τους τελευταίους μήνες, αποφάσισε να πάει χωρίς την ομάδα της στο Σαν Ντιέγκο.

Στο τελευταίο της παιχνίδι, στο US Open, τους είχε ζητήσει να φύγουν από την κερκίδα εν ώρα αγώνα, γιατί δεν ήθελε να την βλέπουν να παίζει κάτω από το επίπεδό της. Κι έτσι, στο Σαν Ντιέγκο, αποφάσισε να πάει μόνη της, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, όπως τουλάχιστον είπε η ίδια στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Οσόριο.

«Είμαι εδώ μόνη μου, χωρίς την ομάδα μου. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Πηγαίνω για βραδινό, κάνω πράγματα που θέλω να κάνω. Τις προάλλες περπάτησα, πήγα για ψώνια και μετά πήγα για τάκος. Πήγα και στη La Jolla, όπως σας είπα και την άλλη φορά. Όλα αυτά μόνη μου και ήταν υπέροχα, μου άρεσε πολύ» είπε αρχικά.

«Το να είμαι εδώ μόνη μου με κάνει να εκτιμώ τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Με κάνει να συνειδητοποιώ ότι δεν χρειάζεται να τους ζητάω βοήθεια όλη την ώρα. Δεν είναι καλό να είσαι μόνος σου συνέχεια, γιατί μπορεί να χάσεις τον δρόμο, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι η υπενθύμιση ότι μπορώ να κάνω πράγματα μόνη μου. Ο προπονητής μου θα είναι πολύ ευχαριστημένος που έχω ξεκάθαρη εικόνα του τι πρέπει να κάνω στο court» πρόσθεσε.

Η Μαρία ρωτήθηκε και για την τιμωρία της Χάλεπ, όπου δεν πήρε θέση για την Ρουμάνα, αλλά ανέδειξε το πόσο απάνθρωπος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι, αλλά και τα σοβαρά κενά που υπάρχουν με τα whereabouts από τα οποία προκύπτουν εύκολα non-show χωρίς να φταίει πάντα ο αθλητής (είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και σε άλλα αθλήματα όπως ο στίβος).

«Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι είναι τρομακτικός ο τρόπος που χειρίζονται την κατάσταση με κάθε παίκτη, αθλητή. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να παίρνουμε ούτε ηλεκτρολύτες. Ευτυχώς δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και ούτε θέλω να βρεθώ. Είμαι πολύ προσεκτική σε ό,τι έχει να κάνει με συμπληρώματα. Δεν ξέρω, όμως, ποια είναι η διαδικασία, τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν ξέρω ποιος έχει τον λόγο, δεν έχω ιδέα. Θα βελτίωνα το app των wherabouts και το app του αντιντόπινγκ. Δεν λειτουργεί καλά. Υποτίθεται ότι πρέπει να σου υπενθυμίζει τη σειρά σου αλλά δεν το κάνει. Προσπάθησαν να το βελτιώσουν, αλλά δεν δουλεύει καλά. Εμείς ταξιδεύουμε πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλους αθλητές. Είναι πολύ αγχωτικό. Ξυπνάω σχεδόν κάθε βράδυ για να πάω στην τουαλέτα. Αν είναι κοντά στο time slot μου σκέφτομαι "να πάω;", "να περιμένω να έρθουν;". Είναι πολύ αγχωτικό» περιέγραψε.

Maria Sakkari spoke in her post match press after her R16 win at the San Diego Open about the doping procedures & the player communications with regards to the testing protocol. Called the Whereabouts app “horrible”. Credit to @womenstennis and @FollowTTours for the questions. pic.twitter.com/Hd3K1XzeWL