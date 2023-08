Στην αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Ντανιέλε Κόλινς η ένταση χτύπησε... κόκκινο μετά από μία κίνηση της Ελληνίδας να χτυπήσει ένα μπαλάκι που κατευθύνθηκε στην κερκίδα.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Κόλινς, στην πρεμιέρα της για το Masters του Μόντρεαλ και έτσι αποκλείστηκε πρόωρα, στο πρώτο τουρνουά μετά τον τελικό της στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο τα αίματα... άναψαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αμερικανίδα. Συγκεκριμένα στο δεύτερο σετ, με το σκορ στο 2-1 υπέρ της Κόλινς, η Σάκκαρη χτύπησε με τη ρακέτα της ένα μπαλάκι μετά από χαμένο σερβίς, στέλνοντάς το στην εξέδρα.

Η Κόλινς ζήτησε από την chair umpire να της πει αν είδε τι συνέβη, με τη Σάκκαρη να απαντά πως δε χτύπησε κανέναν και την Αμερικανίδα να της λέει να το... βουλώσει με επιθετικό τόνο.

Τα πνεύματα ηρέμησαν μετά από λίγο αλλά η Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και στρέφει πλέον την προσοχή της στο Σινσινάτι.

Tense moment at WTA 1000 Montreal tonight between Sakkari and Collins.



I agree with Collins here--the officials need to be way stricter on players recklessly smacking the ball and throwing racquets into the stands.



Should be no looking the other way when that happens. pic.twitter.com/fpsA6MSnm2