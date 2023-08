Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για το βάρος της απόδειξης το οποίο κουβαλάει η Μαρία Σάκκαρη στους τελικούς και για την πορεία που δεν πρέπει να σβηστεί από μία ήττα.

Το ποτήρι στο τραπέζι έχει γεμίσει με νερό μέχρι τη μέση. Το να συγκεντρωθείς για να το δεις μισογεμάτο αντί για μισοάδειο, δεν έχει να κάνει μόνο με θέμα οπτικής, το ζήτημα τείνει να γίνει πνευματικό. Η Μαρία Σάκκαρη έχασε άλλον έναν τελικό, από την Γκοφ στην Ουάσινγκτον, τον όγδοο στις εννέα απόπειρές της για τίτλο, με το τρόπαιο στο Μαρόκο το 2019 να παραμένει το μοναδικό που κοσμεί τα ράφια του σπιτιού της.

Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη αναγράφει πως η Ελληνίδα κατάφερε να φτάσει στην Ουάσινγκτον έχοντας δύο συνεχόμενες ήττες, από τον ημιτελικό του Βερολίνου και τον πρώτο γύρο του Wimbledon. Το λονδρέζικο Slam, μάλιστα, ήταν το δεύτερο συνεχόμενο στο οποίο αποκλείστηκε με το που πάτησε το πόδι της.

Υπό αυτές τις συνθήκες και με ένα ταμπλό πάρα πολύ δύσκολο, η Σάκκαρη όχι μόνο πήγε στο Mubadala Citi Open για να κάνει την επιστροφή στις νίκες, αλλά έχτισε σιγά σιγά έναν δρόμο μέχρι τον τελικό απέναντι στην Γκοφ. Οι καθαρές νίκες απέναντι στη Λέιλα Φερνάντεζ και την Μάντισον Κις, μαρτύρησαν πως το τένις της επέστρεψε στο υψηλότερο επίπεδο. Θα κέρδιζε και την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0, αν στο προβάδισμα του δευτέρου σετ διαχειριζόταν καλύτερα κάποιες μπάλες.

Όμως ο τελικός την επανέφερε σε μια πραγματικότητα που τόσο πολύ θέλει να αποτινάξει από πάνω της. Βλέποντας διαρκώς την πηγή, η πρώτη που θα ήθελε να ακουμπήσει το νερό είναι η ίδια και τη δουλειά που κάνει καθημερινά για να το πράξει αυτό, δεν την αμφισβητεί κανένας. Οι δηλώσεις της πριν και μετά το τέλος του τελικού, έχουν περισσότερη σημασία ακόμα και από τα όσα εξελίχθηκαν στο κορτ κατά τη διάρκεια.

«Είναι αρκετά απογοητευτικό, αλλά την ίδια στιγμή, πριν από ένα μήνα, δεν πιστεύαμε ότι θα ήμασταν εδώ» αναφέρει με δάκρυα που δεν κρύβουν τη στεναχώρια της. Χωρίς να έχει κάποιος μάστερ στην ψυχολογία, μπορεί εύκολα να διακρίνει μία τενίστρια με βάρος στους ώμους. Ένα βάρος που τόσο πολύ προσπαθεί να διώξει πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των μεγάλων ραντεβού.

Maria Sakkari was crying during her speech after her loss to Coco Gauff:



“It’s pretty disappointing but at the same time, a month ago, we didn’t think we’d be here. So thank you. Thanks to Tom & my sister for being here. You’re the core of my team.”



We love you Maria. ❤️ pic.twitter.com/X8Bbw8thvZ