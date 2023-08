Η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε επτά break, γνώρισε την ήττα από την Ντάνιελ Κόλινς με 6-4, 6-2 και αποκλείστηκε στη φάση των «32» στο Masters του Μόντρεαλ.

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό στον Καναδά, ηττήθηκε από την Ντάνιελ Κόλινς με 6-4, 6-2 και αποχαιρέτησε από τη φάση των «32» το Masters του Μόντρεαλ.

Η 28χρονη Ελληνίδα σε καμία στιγμή του αγώνα μπόρεσε να δείξει τη σταθερότητα των συνεχόμενων αγώνων της στην Ουάσινγκτον. Βρέθηκε πίσω με 5-1 στο 1ο σετ, έφθασε ένας service game πριν από την ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο 2ο σετ από τη στιγμή που έχασε και τα τέσσερα game που είχε το σερβίς, δεν ήταν δυνατόν να διεκδικήσει κάτι, με την Κόλινς να έχει συνολικά 7/11 στους break points.

Bouchard

Bektas

Svitolina

Sakkari



Collins continues her run from qualies to reach the final 16!#NBO23 pic.twitter.com/pjSHw8RZso