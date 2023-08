Η Μαρία Σάκκαρη θυμήθηκε πώς ήταν πριν από τέσσερις εβδομάδες και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στην απονομή των τροπαίων στην Ουάσινγκτον.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν ήταν καλή στον τελικό τού τουρνουά της Ουάσινγκτον, έτσι η νίκη της Κόκο Γκοφ με 6-2, 6-3 ήρθε φυσιολογικά.

Όμως για την 28χρονη Ελληνίδα η παρουσία της στο 500άρι τουρνουά αφήνει θετικό πρόσημο, τρεις νίκες επί των Φερνάντεζ, Κις και Πεγκούλα αναπτερώνουν τη ψυχολογία της για τη συνέχεια και με το Μasters του Μόντρεαλ να ακολουθεί.

Η Σάκκαρη πριν από ένα μήνα άφηνε από τον 1ο γύρο το Wimbledon, όπως και η Γκοφ βέβαια, τώρα έπαιξε σε τελικό και φέρνοντας αυτό στο μυαλό της δάκρυσε στην απονομή των τροπαίων.

«Είναι αρκετά απογοητευτικό, αλλά την ίδια στιγμή, πριν από ένα μήνα, δεν πιστεύαμε ότι θα ήμασταν εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν» είπε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη.

Maria Sakkari was crying during her speech after her loss to Coco Gauff:



“It’s pretty disappointing but at the same time, a month ago, we didn’t think we’d be here. So thank you. Thanks to Tom & my sister for being here. You’re the core of my team.”



