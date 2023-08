Η Μαρία Σάκκαρη έπειτα από πέντε χαμένους ημιτελικούς μέσα στο 2023, θα αγωνιστεί στον 8o τελικό της καριέρας της, νικώντας την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-3, 4-6, 6-2 θα διεκδικήσει τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στην Ουάσινγκτον, παρότι έδωσε το δικαίωμα στην Τζέσικα Πεγκούλα να επιστρέψει στον ημιτελικό, έφθασε στη νίκη με 6-3, 4-6, 6-2, σταμάτησε το σερί των πέντε χαμένων ημιτελικών μέσα στο 2023 και θα διεκδικήσει τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον.

Η 28χρονη Ελληνίδα πήγε να κάνει δώρο την πρόκριση στην Αμερικανίδα, προηγήθηκε 6-3, 4-1, όμως το παιχνίδι γύρισε, πήγε στο 3ο σετ, εκεί όπου μέτρησαν τα ψυχικά αποθέματα με τη Σάκκαρη να μη χάνει την ευκαιρία και να φθάνει την πρόκριση έπειτα από δυο ώρες και τρία λεπτά.

Η αντίπαλός της στον τελικό θα βγει αργότερα και θα είναι η Κόκο Γκοφ ή η κάτοχος του τίτλου, Λιουντμίλα Σαμσόνοβα από τη Ρωσία.

Η Σάκκαρη θα παίξει στον 8ο τελικό της καριέρας της και θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο της, μετά το 250άρι τουρνουά στο Ραμπάτ τον Σεπτέβριο του 2019.

This is what it means @mariasakkari | #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/AsHkvQ7qmF