Η Μαρία Σάκκαρη δεν έκλεισε κρίσιμα service games στο ματς, με αποτέλεσμα να χάσει την πρόκριση στον τελικό του Βερολίνου από την Ντόβα Βέκιτς με 6-4, 7-6 μετά από δύο ώρες και 16 λεπτά.

Αλλη μία χαμένη ευκαιρία για την Μαρία Σάκκαρη να πάει σε τελικό φέτος στο Τour.

Εχασε στον ημιτελικό του Βερολίνου από την Ντόνα Βέκιτς με 6-4, 7-6 (8) σε ένα πολύ κλειστό ματς, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πλέον μετράει 0-5 φέτος σε ημιτελικούς και εστιάζει το βλέμμα της στο Ιστμπουρν, στο τελευταίο τεστ πριν το Wimbledon.

