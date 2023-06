H Μαρία Σάκκαρη αμέσως μετά την πρόκριση στον 2ο γύρο του τουρνουά στο Νότιγχαμ, άρχισε να μοιράζει μπαλάκια στους τυχερούς θεατές.

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε με νίκη τη σεζόν στο γρασίδι από το Νότιγχαμ. Η 27χρονη Ελληνίδα επικράτησε της Σιγιού Γουάνγκ με 6-2, 7-6(6) και προκρίθηκε στη φάση των «16» στο 250άρι τουρνουά.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα η Σάκκαρη άρχισε να πετά μπαλάκια στους θεατές, μοιράζοντας έτσι τη χαρά της για την επιστροφή της στις νίκες, την 21η μέσα στο 2023.

Get the #RothesayOpen crowd to The Ashes



Top work @mariasakkari pic.twitter.com/7qCCQ5m3L6