Σε μία απαράδεκτη κίνηση προχώρησαν οι διοργανωτές στην Μαδρίτη που δεν άφησαν τις δύο ομάδες στον τελικό των γυναικών να βγάλουν λόγο, όπως συνηθίζεται σε όλα τα τουρνουά.

Οργή έχει προκαλέσει στα σόσιαλ η απόφαση των διοργανωτών στη Μαδρίτη και το 1000αρι τουρνουά της WTA, να μην επιτρέψουν στα δύο ζευγάρια του διπλού γυναικών, να εκφωνήσουν λόγο μετά τον τελικό.

Οι Γκοφ / Πεγκούλα και Αζαρένκα / Χαντάντ Μάια, αναμετρήθηκαν στον τελικό (κέρδισαν οι Αζαρένκα και Χαντάντ με 6-1, 6-4) και κατα την απονομή όλοι περίμεναν τις δύο ομάδες να πουν δύο λόγια, όπως γίνεται σε όλους τους τελικούς στο Tour. Αυτό όμως δεν έγινε στη Μαδρίτη καθώς οι διοργανωτές ήθελαν να… ξεμπερδεύουν ώστε να ετοιμαστούν οι δύο φιναλίστ στον τελικό των ανδρών.

Η απόφαση αυτή ενόχλησε έντονα την Γκοφ η οποία αποφάσισε να βγάλει τον λόγο της στο… twitter, κάτι που έγινε αμέσως viral.

Wasn’t given the chance to speak after the final today:( But thank you to the fans for supporting us and women’s tennis this week! Thanks @JLPegula for always keeping it fun on the court and hitting unreal clutch shots hahahaha Lastly, big congratulations Vika and Bia