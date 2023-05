Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνδύασε τα γενέθλιά της με θρίαμβο επί της Σβιόντεκ με 2-1 και τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη Μαδρίτη.

Η Aρίνα Σαμπαλένκα μια ημέρα μετά τα 25α γενέθλιά της έφθασε σε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, η Λευκορωσίδα νίκησε την Ίγκα Σβιόντεκ με 6-3, 3-6, 6-3 κατακτώντας τον τίτλο στο Masters της Μαδρίτης.

Η Σαμπαλένκα πέτυχε την 3η νίκη καριέρας και πρώτη στο χώμα απέναντι στη Σβιόντεκ και έγινε πρωταθλήτρια στη Μαδρίτη για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια. Παράλληλα έφθασε στον 13ο τίτλο στην καριέρα της και 3ο μέσα στο 2023 μετά την Αδελαΐδα και το Αυστραλιανό Όπεν.

Ο τελικός ανάμεσα στις αθλήτριες που βρίσκονται στις δύο υψηλότερες θέσεις θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης ήταν συναρπαστικός. Το 1ο σετ βρήκε τις φιναλίστ να διατηρούν το σερβίς τους χωρίς δυσκολία στα τέσσερα πρώτα game. Στο 6ο η Σαμπαλένκα έχασε τις δύο πρώτες ευκαιρίες με τη Σβιόντεκ να επιστρέφει από το 15-40 για να ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Πολωνή βρέθηκε σε παρόμοια θέση και στο 8ο γκέιμ (15-40), με τη Σαμπαλένκα αυτή τη φορά να πετυχαίνει το πρώτο break στον τελικό, να προηγείται 5-3 και σερβίροντας να δημιουργεί δύο set point, κλείνοντας το σετ με 6-3.

Η Σβιόντεκ μπήκε δυναμικά στο 2ο σετ, στην πρώτη δική της ευκαιρία πέτυχε break και προηγήθηκε 2-0 και ξέφυγε 3-0, με πόντους 13-4 σε εκείνο το σημείο του σετ.

Όμως η Σαμπαλένκα είχε απάντηση, αρχικά μείωσε σε 3-1, έπειτα στην 4η ευκαιρία πέτυχε break (3-2) και διατηρώντας το σερβίς της ισοφάρισε σε 3-3.

Μάλιστα, η Λευκορωσίδα είχε την ευκαιρία να προσπεράσει, όμως η Σβιόντεκ με συνεχείς πόντους μετά το 15-40, κράτησε το σερβίς του, κάνοντας το 4-3.

Αμέσως μετά με break έκανε το 5-3 και με άνεση πήρε το σετ 6-3, με τον τελικό να πηγαίνει στο 3ο σετ.

ARYNA IS THE CHAMPION @SabalenkaA wins her second #MMOPEN singles after beating Swiatek in a thrilling final (6-3, 3-6, 6-3).



