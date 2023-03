Οσκαρ ατυχίας για την Μπιάνκα Αντρεέσκου που τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του αγώνα με την Αλεξάντροβα και έφυγε με αμαξίδιο από το γήπεδο.

Μετά από καιρό η Μπιάνκα Αντρεέσκου είχε βρει τον ρυθμό της σε ένα τουρνουά της WTA, αλλά η ατυχία ήρθε να της χτυπήσει και πάλι την πόρτα.

Η Καναδή έπαιζε τα ξημερώματα με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα και τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο στις αρχές του δεύτερου σετ.

Είχε χάσει με 7-6 το πρώτο και είχε προβάδισμα 2-0 στο δεύτερο όταν δεν πάτησε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Σταμάτησε αμέσως τον αγώνα και δάκρυσε καταλαβαίνοντας ότι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά.

Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός court με αμαξίδιο, κάτω από το θερμό χειροκρότημα του κόσμου, αλλά και μία αγκαλιά της Αλεξάντροβα.

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair



Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn