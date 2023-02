Η Πέτρα Μάρτιτς αντίπαλος της Σάκκαρη στα ημιτελικά στο Λινζ

H Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Πέτρα Μάρτιτς από την Κροατία, για την πρόκριση στον τελικό του 250αριού τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.

H Μαρία Σάκκαρη μετά την Ντόνα Βέκιτς καλείται να νικήσει άλλη μια παίκτρια από την Κροτία, την Πέτρα Μάρτιτς για να προκριθεί στον τελικό του 250αριού τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας. Η 32χρονη Μάρτιτς νίκησε την 20χρονη Κλάρα Τάουσον από τη Δανία με 6-4, 7-5 και θα βρεθεί στο δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη.

Tο πρόγραμμα των ημιτελικών του Σαββάτου (11/2) στο τουρνουά του Λινζ, θα αρχίσει στις 15:00, ώρα Ελλάδας, με τον αγώνα ανάμεσα στην Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα και τη Ρωσίδα, Αναστασία Ποτάποβα. Θα ακολουθήσει η συνάντηση της Σάκκαρη με τη Μάρτιτς.

Maria Sakkari vs. Petra Martic

Anastasia Potapova vs. Marketa Vondrousova@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/eHm732EPLu