Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ του ημιτελικού με την Μπούζκοβα, αλλά η βροχή έστειλε την συνέχεια του αγώνα πέντε ώρες πριν τον τελικό!

Ο ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη έμεινε στη μέση.

Λόγω βροχής το αγώνας με την Μαρί Μπούζκοβα διακόπηκε μετά το τέλος του πρώτου σετ (7-5 η Σάκκαρη) και έπειτα από 3 ώρες αναμονής, οι διοργανωτές πήραν την απόφαση (στις 07:20 ώρα Ελλάδος) να συνεχιστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος), με τον τελικό κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα (κέρδισε 7-6, 6-1 την Αζαρένκα στον άλλο ημιτελικό), να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 τοπική ώρα και 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος.

Το πρώτο σετ ήταν πάντως άκρως συναρπαστικό και η Σάκκαρη χρειάστηκε 83 λεπτά και 8 set point για να κάνει το 1-0. Παρά την πολύ κακή μέρα της στο σερβίς (6 διπλά λάθη και 52% πρώτο σερβίς) κατάφερε να επιβιώσει απέναντι σε μία μαχητική Τσέχα.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί στις 21:00 το βράδυ σήμερα και η νικήτρια θα έχει να δώσει δύο ματς μετά από μεγάλη κούραση και ταλαιπωρία...

Αδιανόητα πράγματα έγιναν στο πρώτο game. Κράτησε 15 λεπτά, με την Σάκκαρη να κάνει 4 διπλά λάθη, την Μπούζκοβα να φτάνει σε 5 break point, αλλά μετά από 9 ισοπαλίες, η Ελληνίδα ήταν αυτή που το κέρδισε!

Μια χαμένη επιστροφή της Σάκκαρη έφερε το 1-1, με την Ελληνίδα να κάνει το 2-1 ωστόσο μετά από ένα κακό σλάις της Μπούζκοβα.

Η Σάκκαρη βρήκε break και έκανε το 3-1 προλαβαίνοντας ένα drop shot της Μπούζκοβα, αλλά η Τσέχα άμεσα πήρε πίσω το break μειώνοντας σε 3-2΄.

Με love service game η Τσέχα ισοφάρισε σε 3-3, όμως η Σάκκαρη, παρά τα άσχημα ποσοστά στο σερβίς της, κατάφερε να κρατήσει και να προηγηθεί με 4-3.

Η Μπούζκοβα ισοφάρισε εκ νέου με χαμένο φόρχαντ της Μαρίας, με την Σάκκαρη να παίρνει το πρώτο της εύκολο game για να κάνει το 5-4.

Η Σάκκαρη έφτασε σε διπλό σετ πόιντ το οποίο έχασε με δύο κακές επιστροφές, ενώ έχασε και άλλα 5 στη συνέχεια με δικά της άστοχα χτυπήματα. Μετά από 7 χαμένα σετ πόιντ της Σάκκαρη, η Μπούζκοβα ισοφάρισε, αλλά η Μαρία προηγήθηκε με 6-5 και έβαλε πάλι υπό πίεση την Τσέχα.

Τελικά το σετ τελείωσε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Η Μπούζκοβα προηγήθηκε 40-0 στο σερβίς της, έκανε δύο διπλά λάθη βάζοντας στο παιχνίδι την Σάκκαρη και η Ελληνίδα το εκμεταλλεύτηκε, κάνοντας και break με έναν winner.

