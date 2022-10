Τεράστια εμφάνιση από την Σάκκαρη κέρδισε σε 3 σετ την Κουντερμέτοβα και θα είναι παρούσα στο Τέξας!

Η Μαρία Σάκκαρη τα κατάφερε! Είναι στα ημιτελικά της Γουαδαλαχάρα, αλλά, το σημαντικότερο, πήρε το εισιτήριο για το WTA Finals για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Πέρυσι έκανε ντεμπούτο στο WTA Finals που έγινε στη Γουαδαλαχάρα. Φέτος στην ίδια πόλη και στο ίδιο γήπεδο, πήρε την πρόκριση στους Τελικούς για δεύτερη σεζόν... Σε ματς θρίλερ κέρδισε 2-1 την Βερόνικα Κουντερμέτοβα (6-1, 5-7, 6-4 σε 2 ώρες και 35 λεπτά) και έτσι έσωσε την φετινή χρονιά η οποία δεν είχε κυλήσει όπως θα ήθελε.

One way ticket to Fort Worth, Texas



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv