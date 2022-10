Κακή εμφάνιση με πάρα πολλά λάθη για την Μαρία Σάκκαρη με την Ελληνίδα να χάνει από την Ντόνα Βέκιτς και να μένει εκτός συνέχεια από το τουρνουά του Σαν Ντιέγκο από τον 1ο γύρο.

Πραγματοποιώντας μια κακή εμφάνιση με πολλά λάθη, η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός συνέχειας στο τουρνουά του Σαν Ντιέγκο από τον πρώτο γύρο. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Ντόνα Βέκιτς με 2-0 6-7 (3), 1-6 και δεν είναι μόνο το ότι δεν συνεχίζει στο συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά μένει πίσω και όσον αφορά την μάχη που δίνει για να προκριθεί στο WTA Finals.

Για την ακρίβεια η Σάκκαρη θα πρέπει να πάει καλά στο 100άρι της Γουαδαλαχάρα, προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί στους τελικούς.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που είχε συνεχόμενα μπρέικ για τις δύο αθλήτριες. Το πρώτο το έκανε η Βέκιτς στο 1-1, κάνοντας το 1-2, για να απαντήσει άμεσα η Σάκκαρη. Η Ελληνίδα μάλιστα προηγήθηκε με 5-3 έχοντας και το σερβίς για να καθαρίσει το σετ, αλλά στο συγκεκριμένο γκέιμ έκανε 3 διπλά λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στην Κροάτισσα να μειώσει σε 5-4 και έχοντας μετά το σερβίς να κάνει και το 5-5. Έτσι φτάσαμε στο 6-6 με Σάκκαρη και Βέκιτς να κρατάνε το σερβίς και την Κροάτισσα να είναι πιο ψύχραιμη το τάι μπρέικ κάνοντας το 0-1.

Στο δεύτερο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ, δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, καθώς ουσιαστικά δεν μπήκε καθόλου στο ματς η Σάκκαρη. Η Βέκιτς που πέτυχε την 5η της νίκη απέναντι στην Ελληνίδα που έχει 2, κατάφερε να προηγηθεί με 0-5 και όλα τελείωσαν. Μετά το 1-5 η Σάκκαρη προσπάθησε να αντιδράσει έχοντας και αβαντάζ για το μπρέικ, αλλά η Βέκιτς ήταν ψύχραιμη φτάνοντας στη νίκη και θα συνεχίσει στο τουρνουά παίζοντας με τη νικήτρια του ζευγαριού Πλίσκοβα – Ντολεχάιντ.

From qualifying Round 2@DonnaVekic gets the win over No.5 seed Sakkari. Moving her to 5-2 in their head-to-head!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/6hJtndBKcs