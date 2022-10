Με ανατροπή ο Νικ Κύργιος προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Τόκιο, όπως και ο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, ο οποίος έσωσε 6 match point κόντρα στον Εβανς!

Εξαιρετικά ματς διεξήχθησαν σήμερα (6/10) στη φάση των «16» στο Τόκιο, με τον Νικ Κύργιο να προκρίνεται στα προημιτελικά με ανατροπή.

Απέναντι στον Πολωνό Καμίλ Μάσρζακ, έχασε το πρώτο σετ εύκολα με 6-3, αλλά στη συνέχεια σέρβιρε εκπληκτικά και με 15 άσους (22 συνολικά στο ματς) έφτασε στην πρόκριση κερδίζοντας τα σετ με 6-2, 6-2.

Kyrgios comes through in Tokyo!



The number 5 seed came from behind to beat Kamil Majchrzak, 3-6 6-2 6-2.#RakutenOpen pic.twitter.com/RIa3TykkfS