Η 21χρονη Αλίσια Παρκς έκανε την μεγάλη έκπληξη στην Οστράβα κερδίζοντας την Καρολίνα Πλίσκοβα με 2-0 σετ και θα είναι η αντίπαλος της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο.

Την μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα της πέτυχε στην Οστράβα η Αλίσια Παρκς, που θα βρεθεί στον δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο.

Η 21χρονη Αμερικανίδα κέρδισε την Καρολίνα Πλίσκοβα με 2-0 σετ (6-0, 7-6(3)), στην μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της.

Η 21χρονη, ύψους 1,85μ. Παρκς (Νο144), σόκαρε την Πλίσκοβα κερδίζοντας με 6-0 το πρώτο σετ.

A 𝓈𝓅𝑒𝑒𝒹𝓎 opening set



Alycia Parks takes the first set 6-0 in 27 minutes over Pliskova.#OstravaOpen pic.twitter.com/FDVjMj9Fmr