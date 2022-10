Ο… άγνωστος Ιταλός Λούκα Νάρντι πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο Tour και θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αστάνα.

Με τον Ιταλό Λούκα Νάρντι θα παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στην Αστάνα.

Ο Νάρντι, Νο152 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Αλεξάντερ Σεφτσένκο με 2-0 σετ (7-6, 6-2) και θα βρεθεί στον δρόμο του Ελληνα τενίστα.

FIRST ATP TOUR WIN!



19-year old Luca Nardi defeats Shevchenko 7-6 6-2 at the #AstanaOpen pic.twitter.com/4MQ3ggXbYI