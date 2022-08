Μετά την Σερένα Γουίλιαμς, η Εμα Ραντουκάνου διέλυσε και την Βικτόρια Αζαρένκα και συνεχίζει στο Σινσινάτι.

Η Εμα Ραντουκάνου έχει βαλθεί να διαλύσει τις…legends στο Σινσινάτι.

Μετά την Σερένα Γουίλιαμς, την οποία «φιλοδώρησε» με ένα κουλούρι, έκανε το ίδιο και με την Βικτόρια Αζαρένκα, την οποία κέρδισε με 6-0, 6-2 μέσα σε 62 λεπτά και πλέον πάει να βρει την Τζέσικα Πεγκούλα στον τρίτο γύρο.

