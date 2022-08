Η Σερένα Γουίλιαμς γνώρισε την αποθέωση στο Σινσινάτι, όπου αγωνίστηκε για τελευταία φορά, μετά την ήττα της από την Έμα Ραντουκάνου και πλέον πάει για το US Open, πριν αποχωρήσει από το επαγγελματικό τένις.

Το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας της σε ένα από τα αγαπημένα της τουρνουά, το Western & Southern Open του Σινσινάτι, η Σερένα Γουίλιαμς.

Η 41χρονη σε ένα μήνα Αμερικανίδα παίκτρια ηττήθηκε από την Έμα Ραντουκάνου με 6-4, 6-0 στον 1ο γύρο του τουρνουά και αποχαιρέτησε το τουρνουά μέσα σε αποθέωση.

Η Σερένα Γουίλιαμς, κάτοχος 23 τίτλων σε Grand Slam, έχει πλέον μπροστά της το US Open, που θα είναι το τελευταίο τουρνουά της καριέρας της, όπως έχει κάνει γνωστό.

Απέναντι στη Ραντουκάνου η Γουίλιαμς άντεξε μόνο στο 1ο σετ, γνωρίζοντας την 3η ήττα της στα τέσσερα μόλις παιχνίδια που έχει δώσει στο tour.

This standing ovation for Serena Williams' last match in Cincinnati



