Δύο δυνατά ονόματα αποχαιρέτησαν πρόωρα το Τορόντο, με τις Ναόμι Οσάκα και Εμα Ραντουκάνου να μην συνεχίζουν.

Η περσινή νικήτρια του Καναδέζικου τουρνουά, Καμίλα Γκιόργκι, άφησε εκτός από τον πρώτο γύρο την Εμα Ραντουκάνου.

Η Ιταλίδα κυριάρχησε της Ραντουκάνου, που θα πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Νέα Υόρκη σε τρεις εβδομάδες, παίρνοντας τη πρόκριση σε straight set (7-6, 6-2). Επόμενο εμπόδιο για την Γκιόργκι η Ελίς Μερτενς.

A winning start for the defending champ Camila Giorgi defeats Raducanu to advance in Toronto. #NBO22 pic.twitter.com/bMVPsMBEar

Εκτός συνέχειας έμεινε και η Ναόμι Οσάκα που αποσύρθηκε στο δεύτερο σετ του αγώνα με την Κάια Κανέπι. Η Εσθονή πήρε το πρώτο με 7-6 και είχε προβάδισμα 3-0 στο δεύτερο, όταν η Οσάκα αποφάσισε να εγκαταλείψει λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Naomi Osaka retires against Kaia Kanepi 7-6 (4), 3-0 in the First Round of @NBOtoronto due to injury. #NBO22 pic.twitter.com/IUp6vKWD59