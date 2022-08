Σάκκαρη: «Θα δείτε μια διαφορετική Μαρία από τους 3 τελευταίους μήνες» (vid)

Αισιόδοξη εν όψει Τορόντο η Μαρία Σάκκαρη έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, τονίζοντας πως μόνο καλύτερη θα εμφανιστεί εν όψει US Open.

Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Ρότζερς στο Σαν Χοσέ έχει πεισμώσει την Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τορόντο εν όψει της πρεμιέρας της στο τουρνουά, παραδέχτηκε πως οι τελευταίοι τρεις μήνες δεν ήταν οι καλύτεροι της καριέρας της, ωστόσο πλέον νοιώθει και πνευματικά έτοιμη για να ανατρέψει την κατάσταση.

«Ειδικά μετά τον αγώνα με την Μπαντόσα, ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, γιατί προφανώς ήξερα πως θα μπω στο Top 3 μετά τη νίκη μου σ' αυτόν τον αγώνα. Δεν λέω πως είχα αυτόν τον στόχο για την καριέρα μου, να είμαι στο Νο.3, ο στόχος μου πάντα ήταν να φτάσω στο Νο.1 και να κερδίσω Grand Slams» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν προέρχεσαι από μια χώρα, ειδικά στο τένις, με λάθος νοοτροπία... Εγώ ήμουν πάντα η παίκτρια που επειδή η μητέρα μου ήταν πολύ διάσημη τότε στην πατρίδα μου, πάντα άκουγα να λένε ότι δεν θα τα κατάφερνα ποτέ. Τι κι αν αλλάξει πολλούς προπονητές ή μετακομίσει στην Ισπανία, ποτέ δεν θα τα καταφέρει. Μετά ξαφνικά, από το πουθενά, βρίσκομαι να είμαι μια από τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ αυτό και όπως ανέφερα και πριν, κάποιες φορές δεν το απολάμβανα να είμαι στο tour, να παίζω κάθε εβδομάδα. Μετά κάνεις μια παύση και συνειδητοποιείς όλα όσα έχεις καταφέρει».

Στη συνέχεια η Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του Τορόντο μία εκ των Στέφενς και Κένιν, σημείωσε:

«Το να έχω τη μητέρα μου κοντά μου και να μου θυμίζει συνεχώς πόσοι άνθρωποι σε αγαπούν, πόσοι άνθρωποι είναι περήφανοι για σένα και ότι πρέπει να συνειδητοποιείς τι έχεις πετύχει. Χρειάζεται χρόνο για όλους και πιστεύω πως πήρε χρόνο και με μένα, αλλά νιώθω πως είμαι ξανά στο σωστό μονοπάτι, είμαι ο εαυτός μου και πιστεύω πως θα δείτε μια διαφορετική Μαρία τους επόμενους 3 μήνες».

