Η Ελενα Ριμπάκινα αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά στο Σαν Χοσέ μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Ντάρια Κασάτκινα

Απότομη προσγείωση για την Ελενα Ριμπάκινα στο Σαν Χοσέ.

Η Ρωσίδα τενίστρια που αγωνίζεται για το Καζακστάν, μετά τον θρίαμβό της στο Wimbledon, επέστρεψε στα court στο τουρνουά της Καλιφόρνια, όπου αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο!

Η Ντάρια Κασάτκινα πήρε το παιχνίδι και μάλιστα με εντυπωσιακή ανατροπή. Η Ριμπάκινα πήρε το πρώτο σετ εύκολα με 6-1, αλλά κατέρρευσε στα επόμενα δύο, χάνοντας με 6-2, 6-0.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα πήρε ρεβάνς από την Κ. Μπούτλερ που την είχε αποκλείσει στο Wimbledon. Δυσκολεύτηκε ξανά η Τσέχα, όμως κέρδισε το παιχνίδι με 1-6, 7-6, 6-3. Στο δεύτερο σετ μάλιστα είδε… εφιάλτες, καθώς το υπέρ της 5-1 έγινε 5-5 και χρειάστηκε tie break για να ισοφαρίσει και να πάει σε τρίτο σετ το οποίο και κέρδισε. Είχε πάντως την χειρότερη βραδιά της καριέρας της στο σερβίς, κάνοντας 16 διπλά λάθη.

Pliskova pushes through



@KaPliskova comes from a set down to defeat Boulter in San Jose!#MubadalaSVC pic.twitter.com/c3wxdamOWq