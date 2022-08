Η Βένους Γουίλιαμς μετά από έναν χρόνο έπαιξε ξανά σε μονό, αλλά δεν άντεξε στο ματς με την Ρεμπέκα Μαρινό, χάνοντας στα τρία σετ.

Πικρή ήταν η επιστροφή της Βένους Γουίλιαμς στους αγώνες.

Η Αμερικανίδα αγωνίστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Ουάσιγκτον απέναντι στην Καναδή Ρεμπέκα Μαρινό και ξεκίνησε εξαιρετικά, όμως στο δεύτερο κατέρρευσε και στο τρίτο έχασε με ένα break για να αποκλειστεί τελικά με 2-1 σετ (4-6, 6-1, 6-4).

Marino moves on



🇨🇦 @beccamarino90 comes from a set down to defeat Williams 4-6, 6-1, 6-4!#CitiOpen pic.twitter.com/DgD0FUNVWy