H Κασάτκινα κέρδισε την Σάκκαρη και φώναξε… «Vamos Rafa»

Η Ντάρια Κασάτκινα προτίμησε να πανηγυρίσει την πρόκρισή της επί της Μαρίας Σάκκαρη, αποθεώνοντας τον… Ναδάλ.

Ενα ασυνήθιστο, αλλά αστείο στιγμιότυπο, επεφύλασσε το δίλεπτο των δηλώσεων της Ντάρια Κασάτκινα μετά το παιχνίδι με την Μαρία Σάκκαρη στην Μαδρίτη.

Η Ρωσίδα κλήθηκε να κάνει δηλώσεις on court μετά τη νίκη της και έψαξε να πει κάτι στα ισπανικά για να ευχαριστήσει το κοινό. Επειδή όμως… δεν το είχε, είπε την αγαπημένη της φράση. Το «Vamos Rafa»...

Η Κασάτκινα είναι μεγάλη φαν του Ναδάλ και αποφάσισε να πάει στα… σίγουρα φωνάζοντας το όνομά του προς το κοινό, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Dasha got a great win over Sakkari and just had to remind us she's a Rafan pic.twitter.com/uZkpLPjzwN