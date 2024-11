Η Κόκο Γκοφ είναι η δεύτερη φιναλίστ των φετινών WTA Finals, η οποία επικράτησε με 7-6(4), 6-3 της Αρίνα Σαμπαλένκα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Την Κόκο Γκοφ θ' αντιμετωπίσει στον τελικό των WTA Finals η Κινγουέν Ζενγκ, με την Αμερικανίδα τενίστρια να επικρατεί της Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-6(4), 6-3 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

A NEW champion will be crowned in Riyadh! 👑🏆 Who will take home the title? ⬇️ #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/NcTSvNdGH6

Σε αυτό το ματς δόθηκαν δύο σετ άκρως αντίθετα κάτι το οποίο φανερώνει και το επί μέρους σκορ. Σε αυτό οφείλεται η απόδοση της Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία στο δεύτερο σετ ήταν αρκετά επηρεασμένη, δεχόμενη το ένα break μετά το άλλο από την Γκοφ. Από την άλλη, η Αμερικανίδα τενίστρια διατήρησε σταθερό το ρυθμό της εκμεταλλευόμενη στο μέγιστο τα 47 αβίαστα λάθη της αντιπάλου της.

Αναλυτικότερα, το εναρκτήριο σετ ξεκίνησε με τις δύο αθλήτριες να είναι σταθερές από τη γραμμή του σερβίς στα πρώτα δύο games και στη συνέχεια να εναλλάσσονται από ένα break (2-2). Η συνέχεια βρήκε τις δύο τενίστριες να προστατεύουν τα σερβίς τους, φτάνοντας στο 5-5.

Στο 11ο game η Σαμπαλένκα πραγματοποίησε ένα πολύ καθοριστικό break και στο αμέσως επόμενο game σέρβιρε για να πάρει το πρώτο σετ. Η Κόκο Γκοφ, όμως, έβγαλε τεράστια αντίδραση και με break έστειλε το σετ στο tie-break. Εκεί, η Αμερικανίδα κυριάρχησε της Λευκορωσίδας, φτάνοντας να έχει πέντε set points (6-1). Παρά την προσπάθεια της Σαμπαλένκα να μειώσει, η Γκοφ μετά από λάθος της αντιπάλου της νίκησε το tie-break (7-4) και κατέκτησε το πρώτο σετ 7-6(4).

Η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, σαφέστατα, επηρεασμένη από την τροπή που πήρε το πρώτο σετ έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Η Γκοφ, ούσα σταθερή στην απόδοσή της, κατάφερε να κάνει break και να πάρει... αέρα τριών games (4-1). Η Νο.1 του κόσμου κατάφερε να μειώσει δύο φορές (4-2 και 5-3), αλλά ισάριθμες φορές η Γκοφ είχε ισάριθμες απαντήσεις για να κλείσει το σετ με 6-3 και τελειώσει την υπόθεση πρόκριση.

What dreams are made of 💫@CocoGauff secures her spot in the final at the WTA Finals for the very first time in her career! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/4R67BYU8b8