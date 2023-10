H Τζέσικα Πεγκούλα κατά 99% θα είναι στα ημιτελικά του WTA Finals μετά την εντυπωσιακή της νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ (6-4, 6-3).

Η Πεγκούλα δεν... τρόμαξε από την εμφάνιση της Σαμπαλένκα κόντρα στην Σάκκαρη κι έκανε το παιχνίδι της, όπου το σερβίς της έκανε όλη την διαφορά .

Είχε πάνω από 70% τόσο στο πρώτο σερβίς, όσο και στους κερδισμένους πόντους σε αυτό, μαζί και με 4 άσους, την ώρα που η έξπερ στο σερβίς Σαμπαλένκα, είχε μόλις έναν και 4 διπλά λάθη.

Η Πεγκούλα βρήκε αρκετές ευκαιρίες για break και εκμεταλλεύτηκε τέσσερις από αυτές, την ώρα που η Σαμπαλένκα περιορίστηκε σε μόλις δύο και εκμεταλλεύτηκε τη μία.

Steady as she goes @JPegula takes the first set 6-4 over World No. 1 Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/nHSaaj0rWk