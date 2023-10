Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε μια από τις πιο σκληρές ήττες στην καριέρα της με αντίπαλο την Αρίνα Σαμπαλένκα, από την οποία ηττήθηκε με 6-0, 6-1 στην πρεμιέρα των WTA Finals στο Κανκούν τού Μεξικού.

Η Ελληνίδα παίκτρια στην 3η συμμετοχή της και μάλιστα διαδοχική στη διοργάνωση, κινδύνευσε να χάσει αγώνα χωρίς να κατακτήσει game, καθώς στο΄6ο game του 2ου σετ «έσβησε» τρία match points της Λευκορωσίδας, που έφθασε στην επικράτηση σε 74 λεπτά.

Τίποτα δεν πήγε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη απέναντι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, τελείωσε τον αγώνα με πέντε χαμένες ευκαιρίες για breaks, που θα μπορούσαν, ίσως, να έχουν αλλάξει κάπως την εικόνα στο 1ο σετ.

The World No. 1 has come to play @SabalenkaA defeats Sakkari to secure her opening match in the Bacalar Group.#WTAFinals pic.twitter.com/UErIvobDjP