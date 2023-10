Σάκκαρη: «Μου δίνει αυτοπεποίθηση που ξέρω πως οι άνθρωποι εδώ με αγαπούν»

Για την αυτοπεποίθηση που νιώθει όταν παίζει στο Μεξικό μίλησε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη, βρίσκεται στο Μεξικό για τα WTA Finals λίγο καιρό μετά τη στιγμή της εξιλέωσης που βίωσε στην ίδια χώρα, όταν κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά των 1000 βαθμών στη Γουαδαλαχάρα.

Τώρα που βρίσκεται ξανά στο Κανκούν, μιλώντας στο The Tennis Letter, εξέφρασε για μία ακόμη φορά την αγάπη της για το Μεξικό ενώ τόνισε πως το γεγονός ότι οι φαν εκεί την αγαπούν της δίνει αυτοπεποίθηση:

«Είναι τέλειο να βρίσκομαι ξανά στο Μεξικό και να παίζω μπροστά στους Μεξικανούς φαν μου, στο δεύτερο σπίτι μου. Απλά είναι τέλειο.

Προφανώς δεν χάρηκα που τραυματίστηκε η Καρολίνα (σ.σ. Μούχοβα) αλλά παράλληλα χάρηκα που θα μπορούσα να επιστρέψω εδώ.

Μου δίνει αυτοπεποίθηση που ξέρω πως οι άνθρωποι εδώ με αγαπούν, τους αγαπώ κι εγώ. Νιώθω πολύ άνετα εδώ, περνάω πολύ καλά. Έχω φίλους εδώ και είμαι ενθουσιασμένη που θα τους ξαναδώ και θα περάσω χρόνο μαζί τους, είναι απλά τέλεια που επέστρεψα».

Maria Sakkari on playing WTA Finals in Cancun:



“It’s amazing to be back in Mexico & playing in front of my Mexican fans, my 2nd home again. It just feels amazing. I wasn’t happy that Karolina was injured, but I was happy to return to Mexico.”



Home. ❤️



pic.twitter.com/xWwH2mJq2a