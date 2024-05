O Nτομινίκ Τιμ βλέποντας πως δεν μπορεί να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο, ετοιμάζεται να πει «αντίο» στην ενεργό δράση τον Οκτώβριο στο τουρνουά της Βιέννης.

Ο Ντομινίκ Τιμ μοιάζει να έχει πάρει την απόφαση, να αποσυρθεί από το τένις. Με δημοσιεύματα από την Αυστρία ο 31χρονος παίκτης σχεδιάζει να αποσυρθεί μέσα στο «σπίτι» του και στο τουρνουά της Βιέννης τον Οκτώβριο.

Ο Τιμ μετά τον θρίαμβό του στο US Open το 2020, δεν ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος παίκτης. Ακολούθησαν τα προβλήματα τραυματισμών, πρώτα στο γόνατο, μετά στον καρπό, που αποδείχθηκε και ο πιο σοβαρός, καθώς από τον Ιούνιο του 2021 τον κράτησε εκτός αγώνων μέχρι τη χωμάτινη περίοδο του 2022.

Reports in Austria that Dominic Thiem is planning to retire in Vienna this year.



Already started to tell his sponsors.



Very sad if true but not surprising…https://t.co/VCPHQBp5ww