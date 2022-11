Η Καρολίν Γκαρσία επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη της Κασάτκινα και απόψε στις 23:30 θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον πρώτο ημιτελικό.

Επειτα από μία τρομερή μάχη 2 ωρών και 27 λεπτών, η Καρολίν Γκαρσία κέρδισε την Ντάρια Κασάτκινα και θα είναι η αντίπαλος της Σάκκαρη στον πρώτο ημιτελικό του WTA Finals.

Η Γαλλίδα επικράτησε με 2-1 σετ κάνοντας ανατροπή (4-6, 6-1, 7-6 (5)), σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια (ειδικά στο τρίτο σετ) της σεζόν.

Η Κασάτκινα βρέθηκε να χάνει με 4-2 το πρώτο σετ, ωστόσο πήρε 4 συνεχόμενα και προηγήθηκε. Η Γκαρσία δεν απογοητεύτηκε και ήταν καταιγιστική στο δεύτερο, το οποίο τελείωσε σε λιγότερο από μισή ώρα.

Στο τρίτο έγιναν εκπληκτικά πράγματα. Η Γκαρσία έκανε break στο 1-0 και στο 3-2, η Κασάτκινα απάντησε αμέσως και ισοφάρισε και στις δύο περιπτώσεις, ενώ στο 4-4 βρέθηκε με break point για να πάει να σερβίρει για το ματς. Στο επόμενο game ήταν σειρά της Κασάτκινα να σβήσει 6 break points και κράτησε το σερβίς της για να περάσει μπροστά με 5-4. Τελικά οδηγήθηκαν στο tie break όπου η Γαλλίδα με 7-5 σκορ, πήρε την πρόκριση ως δεύτερη στον όμιλο.

