Η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε με 2-0 την Πεγκούλα και περιμένει από την Σάκκαρη να της… ανταποδώσει την πρωτιά που της πρόσφερε, με το να κερδίσει ένα σετ με την Ζαμπέρ.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε το καθήκον της στο τρίτο παχινίδι του ομίλου για το WTA Finals.

Κέρδισε την Τζέσικα Πεγκούλα (0-3 ρεκόρ στον όμιλο) με 2-0 σετ (6-3, 7-5) και με τη νίκη αυτή εξασφάλισε στη Μαρία Σάκκαρη την πρώτη θέση στον όμιλο!

Sealed in style @SabalenkaA moves past Pegula 6-3, 7-5 and keeps her semi-final hopes alive! #WTAFinals pic.twitter.com/OZiCrD9nck

Αυτό σημαίνει πως η Σάκκαρη θα αποφύγει στα ημιτελικά την Σβιόντεκ και θα παίξει με την νικήτρια από το ματς Γκαρσία- Κασάτκινα.

Η Σαμπελένκα για να προκριθεί θέλει απλά η Σάκκαρη να πάρει ένα σετ από την Ζαμπέρ. Αν το κάνει, η Λευκορωσίδα θα περάσει στα ημιτελικά και θα παίξει με την Σβιόντεκ.

More than just power from the baseline @SabalenkaA | #WTAFinals pic.twitter.com/C9oMhxO7Fq