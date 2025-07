O Aλκαράθ στον τελικό κι έτοιμος για τον 3ο διαδοχικό τίτλο στο Wimbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Τέιλορ Φριτζ με 3-1 σετ, πέρασε στον τελικό του Wimbledon, στοχεύοντας στον 3ο διαδοχικό του τίτλο στο All England Club.

O Κάρλος Αλκαράθ είναι ασταμάτητος, ο 22χρονος Ισπανός ξεπέρασε και το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6), παίρνοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Wimbledon, την Κυριακή (13/7) .

Ο Αλκαράθ απέχει μια νίκη από τον 3ο διαδοχικό του τίτλο στο All England Club, κάτι που τελευταίος είχε καταφέρει ο Νόβακ Τζόκοβιτς (2019, 2021, 2022). Ο αντίπαλός του θα αναδειχθεί από το μεγάλο παιχνίδι των ημιτελικών ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Γιάνικ Σίνερ.

Παράλληλα, έφθασε στις 20 διαδοχικές νίκες στο Wimbledon, μετράει επίσης 33 νίκες στα 34 τελευταία παιχνίδια του και 48 σε 53 συνολικά παιχνίδια μέσα στο 2025.!

Carlos Alcaraz is a #Wimbledon finalist for the THIRD YEAR IN A ROW 😮



The two-time defending champion defeats Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) to put one hand on the Gentlemen's Singles Trophy - and Centre Court ROARS for the Spaniard 🇪🇸



Utterly sensational. pic.twitter.com/Twy6y6vK6V