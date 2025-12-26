Ο Τζιμπρίλ Σισέ σχολίασε την αντιπαλότητα Γαλλίας–Αργεντινής, με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ 2022 κι εξέφρασε την επιθυμία του για εκδίκηση κόντρα στην ομάδα του Μέσι.

Viral έγιναν στη Γαλλία οι πρόσφατες δηλώσεις του Τζιμπρίλ Σισέ, με τον άλλοτε επιθετικό του Παναθηναϊκού να επαναφέρει στο προσκήνιο τον δραματικό τελικό του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Ο Σισέ, που έχει ζήσει ως παίκτης δύο Παγκόσμια Κύπελλα με τους Μπλε, δεν έκρυψε ότι εκείνη η ήττα από την Αργεντινή παραμένει μια ανοιχτή πληγή για την ομάδα.

Αφορμή στάθηκε ένα αφιέρωμα της «L’Equipe», στο διαδικτυακό κανάλι της οποίας βρέθηκε καλεσμένος. Ο Σισέ δε δίστασε να μιλήσει με σκληρά λόγια για την Αργεντινή, χαρακτηρίζοντάς τη ως τον απόλυτο αντίπαλο της Γαλλίας τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του για… εκδίκηση στο μέλλον. Όπως τόνισε, ονειρεύεται μια νέα σύγκρουση των δύο ομάδων σε τελικό Μουντιάλ, με τη Γαλλία να κατακτά τελικά το τρίτο της αστέρι. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο ενδεχόμενο αυτός ο αγώνας να είναι ο τελευταίος του Λιονέλ Μέσι στη διοργάνωση.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θέλω να αποκτήσουμε το τρίτο αστέρι στον τελευταίο αγώνα του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε δύο ή τρεις ανοιχτούς λογαριασμούς να τακτοποιήσουμε με την Αργεντινή».