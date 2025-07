Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ τραυματίστηκε στον ώμο στον αγώνα του με τον Γιάνικ Σίνερ, που έπαιζε με πρόβλημα στον αγκώνα, με τον Ιταλό τελικά να περνά στα προημιτελικά του Wimbledon.

Aπροσδόκητη εξέλιξη είχε ο αγώνας ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Γιάνικ Σίνερ, που θα έκρινε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Wimbledon.

O 34χρονος Βούλγαρος αναγκάστηκε να αποχωρήσει έπειτα από τραυματισμό στον δεξί ώμο μετά το 2-2 στο 3ο σετ κι ενώ είχα κατακτήσει τα δύο πρώτα σετ με 6-3, 7-5.

Ο Ντιμιτρόφ τραυματίστηκε σε προσπάθεια για σερβίς και χρειάστηκε να πάει στα αποδυτήρια για ιατρική βοήθεια και λίγα λεπτά αργότερα, με δάκρυα στα μάτια να επιστρέψει στο κεντρικό κορτ για να ανακοινώσει την απόφασή του.

Dimitrov & Jannik Sinner share an embrace as Grigor retires from their match at Wimbledon due to injury



Grigor has had to deal with so much over the last few years



Hard to watch this happen to anyone, especially someone as kind & hardworking as him 💔



