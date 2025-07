Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με μια απίθανη ανατροπή στο 4ο σετ, νίκησε τον Αλεξ ντε Μινόρ με 3-1 σετ, για την 8η διαδοχική παρουσία του στα προημιτελικά του Wimbledon.

O Nόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να κυνηγά το όνειρο για τον 8ο τίτλο του στο Wimbledon. O 38χρονος Σέρβος νίκησε και τον Άλεξ ντε Μινόρ με 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τον 8ο διαδοχικό και 16ο συνολικά προημιτελικό του στο Wimbledon.

Με μια απίθανη αντεπίθεση στο 4ο σετ κι ενώ ο Ντε Μινόρ είχε το προβάδισμα με 4-1, ο Τζόκοβιτς κέρδισε πέντε games στη σειρά, για να φθάσει στην πρόκριση, για την 101η νίκη του στο Wimbledon και την 50ή παρουσία του σε προημιτελικό Grand Slam.

