Η Σαμπαλένκα ξεπέρασε τη δοκιμασία με τη Ραντουκάνου στο Wimbledon (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την Έμμα Ραντουκάνου με 2-0 σετ, προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Για την Αρίνα Σαμπαλένκα το παιχνίδι με την Έμμα Ραντουκάνου ήταν η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία στο Wimbledon, με τη Λευκορωσίδα τελικά να φθάνει στη νίκη με 7-6(6), 6-4 και να προκρίνεται στον 4ο γύρο.

Σε ένα τρελό πρώτο σετ, με συνεχείς ανατροπές και συγκινήσεις, η 22χρονη Ραντουκάνου μπροστά στο κοινό της, έσωσε επτά διαδοχικά set points στο 10ο game, σπατάλησε τη μοναδική της ευκαιρία στο 6-5 του tie break, με τη Σαμπαλένκα να κατακτά τρεις πόντους στη σειρά, για το 7-6(6).

Η Ραντουκάνου ξεκίνησε εντυπωσιακά στο 2ο σετ, με break στο 4ο game έκανε το 3-1 και διατηρώντας το σερβίς της ξέφυγε με 4-1.

Όμως η Σαμπαλένκα είχε απάντηση, μείωσε σε 4-2 και με το 3ο break στο παιχνίδι μείωσε σε 4-3. Έχοντας βρει ξανά την αυτοπεποίθησή της έφερε το σετ στο 4-4, στο 9ο game προηγήθηκε με 0-40 και στη 2η ευκαιρία με νέο break προσπέρασε με 5-4.

SABALENKA SHINES ✨ The world No.1 beats Emma Raducanu 7-6(6), 6-4 in a thrilling Centre Court battle #Wimbledon pic.twitter.com/CFrWZd6NBN

H Ραντουκάνου δεν είχε άλλα ψυχολογικά αποθέματα, με τη Σαμπαλένκα στο 10o game να φθάνει σε τριπλό match point (40-0) και στο 3ο να κλείνει το σετ με 6-4 και παράλληλα να εξασφαλίζει την πρόκριση. Στον 4ο γύρο η Σαμπαλένκα θα αντιμετωπίσει την Ελίζ Μέρτενς, η οποία νωρίτερα απέκλεισε την Ελίνα Σβιτόλινα με 6-1, 7-6(4).

A warm Centre Court applause for Emma Raducanu after playing her part in a brilliant match 👏🇬🇧#Wimbledon pic.twitter.com/RyuPF7tf7v