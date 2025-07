O Nόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Αλεξάντρ Μίλερ με 3-1 σετ, για την 98η νίκη του στο Wimbledon.

H 20ή παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon, άνοιξε με μια δύσκολη νίκη επί του Αλεξάντρ Μίλερ με 6-1, 6-7(7), 6-2, 6-2.

Ο 38χρονος Σέρβος χρειάστηκε τρεις ώρες και 20 λεπτά για να πάρει την πρόκριση στο 2ο γύρο, που είναι και η πιο φτωχή επίδοσή του στο Wimbledon από το 2005 κι είχε έρθει το 2008.

Ο Τζόκοβιτς νίκησε και τον χρόνο, καθώς πρόλαβε ο αγώνας ολοκληρώθηκε λίγο πριν το deadline που υπάρχει στο Wimbledon, καθώς μετά τις 23:00 σταματούν τα πάντα.

Στη διάρκεια του αγώνα με τον Γάλλο παίκτη, ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε να ζητήσει δύο φορές ιατρικό τάιμ άουτ για ενοχλήσεις στο στομάχι.

Στο τέλος ο Σέρβος έφθασε στο ζητούμενο, την πρόκριση που συνδυάστηκε με την 98η νίκη του στο τουρνουά, ενώ μετρά μόλις 12 νίκες.

Μάλιστα ο Τζόκοβιτς, κάτοχος επτά τίτλων στο Wimbledon έχει νικήσει στα 40 από τα 42 τελευταία παιχνίδια του σε αυτό, είναι οι ήττες από τον Κάρλος Αλκαράθ στους τελικούς των δύο τελευταίων ετών.

