Ένα ευχάριστο δώρο περίμενε τον Κάρλος Αλκαράθ πριν μπει στο court για την προπόνησή του στο Wimbledon...

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει το δικό του Labubu. Πριν το πρώτο σερβίς στο Wimbledon ο κάτοχος της περυσινής διοργάνωσης δέχθηκε ένα πολύ όμορφο δώρο από την Κινγουέν Ζενγκ, πριν την έναρξη της προπόνησής του.

Η Κινέζα τενίστρια δώρισε στον Ισπανό τενίστα ένα κουκλάκι Labubu, το οποίο έχει γίνει μεγάλο trend τον τελευταίο καιρό. Μία πολύ όμορφη κίνηση από την νεαρή τενίστρια, η οποία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, ως ένας τρόπος να ευχηθεί καλή τύχη στον Νο.2 του κόσμου.

Carlos Alcaraz received a Labubu from Qinwen Zheng.



Gifts from the Queen. 👑❤️ pic.twitter.com/dNU0iucIzI