Τους πιθανούς του αντιπάλους και το μονοπάτι του στο Wimbledon έμαθε ο Στέφσανος Τσιτσιπάς...

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο φετινό Wimbledon κόντρα στον προερχόμενο από τα προκριματικά Γάλλο και Νο.112 του κόσμου, Βαλεντίν Ρογιέρ όπως προέκυψε από την κλήρωση της Παρασκευής (27/6).

O νικητής από την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει είτε τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό, είτε τον Αυστραλό Κρις Ο’ Κόνελ, ενώ σε περίπτωση που ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει τους δύο πρώτους γύρους, τότε αναμένεται να παίξει κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αν περάσει και αυτό το εμπόδιο μεγάλο φαβορί για να αντιμετωπίσει στη φάση των “16” θα είναι ο δύο φορές σερί πρωταθλητής του τουρνουά και Νο.2 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.

Από εκεί και πέρα οι παίκτες που είναι τα φαβορί για τα προημιτελικά από το κάτω μέρος του ταμπλό είναι ο Χόλγκερ Ρούνε, ενώ για τα ημιτελικά οι Τέιλορ Φριτζ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

