Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Λονδίνο για να αγωνιστεί στο Wimbledon, μαθαίνοντας τις πιθανές αντιπάλους της και το μονοπάτι της στον λονδρέζικο θεσμό.

H Ελληνίδα τενίστρια στον πρώτο γύρο του τρίτου χρονικά Grand Slam θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Άννα Μπλίνκοβα. Ενώ στον δεύτερο γύρο η πιο πιθανή αντίπαλος της μοιάζει η Έλενα Ριμπάκινα, η οποία παίζει πρώτο γύρο με την Ελίνα Αβανεσιάν.

Στον τρίτο γύρο, η πιο πιθανές αντίπαλοι για την Ελληνίδα τενίστρια είναι η Κάρλα Τάουσον ή η Άννα Καλίνσκαγια. Ενώ στον γύρο των "16" αυτή που μαζεύει τις περισσότερες πιθανότητες για ν' αντιμετωπίσει την 29χρονη είναι η επικεφαλής η Ίγκα Σβιόντεκ.

Εφόσον πάνε καλά και η Μαρία Σάκκαρη μπει φτάσει έως τα προημιτελικά η Κόκο Γκοφ είναι η κύρια υποψήφια για αντίπαλος της.

The official Women's singles draw for Wimbledon 🍓🌱 pic.twitter.com/nt6JTaLWdT