Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι με 3-0 σετ θα εμφανιστεί γοια 10η φορά στον τελικό του Wimbledon και θα αναζητήσει τη ρεβάνς από τον Κάρλος Αλκαράθ για την περσινή του ήττα.

Ένα ακόμη απόγευμα στη δουλειά για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που με την εμπειρία του νίκησε τον πρωτάρη σε ημιτελικό Grand Slam, Λορέντζο Μουζέτι με 6-4, 7-6(2), 6-4 και έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ την Κυριακή (14/7) στον τελικό του Wimbledon.

Ο Σέρβος προκρίθηκε για 10η φορά στην καριέρα του στον τελικό στο Wimbledon και από το 2011 μετρά επτά κατακτήσεις και μόλις δύο ήττες: Από τον Άντι Μάρεϊ το 2013 και από τον Κάρλος Αλκαράθ, πέρυσι.

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: The Sequel #Wimbledon pic.twitter.com/8uiFg5qGn5

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς πετυχαίνοντας break ξέφυγε με 4-2 και 5-2, ο Μουζέτι μείωσε σε 5-4, όμως ο Σέρβος έκλεισε το σετ με 6-4. Μάχη έγινε στο 2ο σετ, ο Μουζέτι ξεκίνησε με break, έκανε το 2-0 και το 3-1, ο Τζόκοβιτς πήρε πίσω το break για το 3-3, προσπέρασε με 4-3, 5-4 και 6-5.

Ο Σέρβος είχε match point στο 30-40 στο 12ο game, όμως ο Μουζέτι έστειλε το σετ στο tie break. Εκεί ο Τζόκοβιτς ξέφυγε με 3-0 και 5-2, φθάνοντας με άνεση στην κατάκτηση του σετ με 7-6(2).

Με νέο break ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε 2-0 στο 3o σετ, διατήρησε το προβάδισμα (3-1, 4-2), με άσο έκλεισε το 8o game για το 5-3, αμέσως μετά προγήθηκε με 0-40, o Mουζέτι έσωσε τα τρία match points, μειώνοντας σε 5-4.

Novak Djokovic plays the violin for his daughter after his victory. ❤️pic.twitter.com/MqiBirY10G