Ο Άλεν Άιβερσον λάτρεψε το μεγάλο τρίποντο που πέτυχε ο Γιαμπουσέλε κόντρα στους Γουόριορς.

Η σεζόν δεν κυλά καλά για τους Σίξερς, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν δεν θα βρεθούν στα play off, ενώ και ο Εμπίντ δεν θα αγωνιστεί ξανά φέτος. Ωστόσο η Φιλαδέλφεια βρίσκει ευκαιρία να δώσει ορισμένες μεμονωμένες χαρές στον κόσμο της. Οι Σίξερς κατάφεραν να επικρατήσουν των Γουόριορς, αφού ο Γκράιμς έκανε ματσάρα με 44 πόντους.

Φάση-κλειδί για τη νίκη ήταν και το τρίποντο του Γιαμπουσέλε, 1:30 για το τέλος που έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων. Το μεγάλο σουτ πανηγύρισε και ο θρύλος των Σίξερς, Άλεν Άιβερσον που καθόταν στα courtseat. Ένας εκπληκτικός γκαρντ όταν αγωνιζόταν που... κουβάλησε τη Φιλαδέλφεια στους τελικούς του 2001 με μυθικές εμφανίσεις.

Δείτε το τρίποντο του Γιαμπουσέλε που είχε 5/7 τρίποντα στο ματς και την αντίδραση του Άιβερσον!

Yabusele knocks down the HUGE three and Allen Iverson is loving it 😤 pic.twitter.com/dCJeMWVqh9