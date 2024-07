Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του WImbledon και με νίκη στα πέντε σετ (3-2) σφράγισε το εισιτήριο για την 4άδα.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ ήταν ο μεγάλος νικητής στον προημιτελικό τεσσάρων ωρών κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ και με σκορ 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 6-2, 6-3 έγινε ο πρώτος αθλητής που παίρνει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του φετινού Wimbledon.

MAGICAL MEDVEDEV ✨ The No.5 seed is into his second #Wimbledon semi-final 👏 pic.twitter.com/SOUtPgO97Z

O Ρώσος τενίστας ήταν πολύ σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, βάζοντας αρκετά δύσκολα στον Ιταλό Νο.1 του κόσμου. Ο Σίνερ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στον προημιτελικό, επικρατώντας με 7-6(4) κάνοντας παράλληλα το 9x9 σε κερδισμένα tie-breaks. Ο Μεντβέντεφ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ και με 6-4 έκανε το 1-1.

Σε εκείνο το σημείο, ο Ιταλός αισθάνθηκε δυσφορία καλώντας εσπευσμένα ιατρικό time - out, το οποίο είχε διάρκεια αρκετών λεπτών, αναγκάζοντας τον Ρώσο να σηκωθεί και να κάνει ζέσταμα. Μετά από ένα εύλογο διάστημα η αναμέτρηση ξεκίνησε, με τους δύο παίκτες να είναι σταθεροί από το σερβίς τους. Το ματς οδηγήθηκε σε ακόμη ένα tie-break, όπου ο Ρώσος επικράτησε με σχετική άνεση (7-4), σταματώντας το σερί του Σίνερ.

Παρά το... σοκ της ανατροπής ο Ιταλός τενίστας πραγματοποίησε ηχηρή εμφάνιση στο τέταρτο σετ και σε 25 λεπτά (6-2) έφερε το ματς στα ίσα, στέλνοντας το σε decider. Εκεί, ο Μεντβέντεφ παρουσιάστηκε σε εξαιρετική κατάσταση και με ένα break στο τέταρτο game (3-1) έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Στο 9ο game ο φιναλίστ του φετινού Australian Open δεν έκανε λάθος από τη βασική γραμμή και με love game έδωσε τέλος στο σετ (6-3), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Medevedev wins a marathon 😅@DaniilMedwed takes down world No.1 Jannik Sinner 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 in exactly four hours to reach the SF#Wimbledon pic.twitter.com/djoXtnDmJl